The Times: автоконцерны ждет второй дизельгейт

Мировые автоконцерны может ждать новая волна массовых отзывов автомобилей и многомиллиардных штрафов, пишет The Times.

Как сообщает газета, в текущем году британские власти начали расследование возможных манипуляций со стороны автопроизводителей с показателями уровня вредных выбросов двигателей. Ранее об этом расследовании не сообщалось.

Под подозрением властей находятся 11 автоконцернов и 47 моделей автомобилей, выпускаемых под 20 марками. Названия моделей держатся в секрете, отмечает The Times.

По данным газеты, расследование сосредоточено на дизельных автомобилях, проданных в Великобритании с сентября 2009 года по конец 2019-го. Вышеупомянутые 47 моделей были выявлены в ходе лишь первого этапа расследования. На деле же власти полагают, что в окончательном списке может оказаться более 200 моделей.

Дизельгейт — скандал, начавшийся в 2015 году, когда концерн Volkswagen (VW) обвинили в США в сокрытии вредных выбросов автомобилей. В дизельных автомобилях, произведенных компанией, было установлено ПО, скрывающее реальный уровень выброса вредных веществ. Впоследствии в том же обвинили и многих других автопроизводителей, в разных странах им были назначены многомиллиардные штрафы. Только VW в общей сложности заплатил за дизельгейт €32 млрд.

Кирилл Сарханянц