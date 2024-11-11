В Металлургическом районе Челябинска отключат воду в 138 домах

В Челябинске на день отключат водоснабжение части Металлургического района. Без воды останутся 116 многоквартирных и 22 частных жилых дома, а также одно общежитие, семь детских садов, пять школ, два техникума и ряд административных зданий, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение запланировано 12 ноября с 9 часов до полуночи в связи с ремонтом водовода, расположенного по улице Шоссе Металлургов. Список адресов, где не будет воды опубликован на сайте муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». Кроме того, в районе, ограниченном улицами Жукова, Шоссе Металлургов, Ярослава Гашека и Богдана Хмельницкого, на время ремонта ожидается снижение давления подачи воды на 50%.

Жителей просят сделать запас воды. Кроме того, с 8 утра 12 ноября будут переведены в бесплатный режим водоматы на улицах Богдана Хмельницкого, Социалистическая, Шоссе Металлургов Дегтярева, Сталеваров, Первого спутника, Липецкая, Прокатная, 50 лет ВЛКСМ. Также на сайте МУП «ПОВВ» будет размещаться информация о подвозе воды.