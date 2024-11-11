Чистая прибыль «Русагро» за январь-сентябрь сократилась на 50%

Чистая прибыль ГК «Русагро» по итогу девяти месяцев 2024 года составила 19,4 млрд руб., что на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из финансовой отчетности компании. Выручка составила 215,3 млрд руб., увеличившись на 21%, скорректированный показатель EBITDA — 24,4 млрд руб. (–20%).

Выручка компании в третьем квартале выросла на 6%, до 76,2 млрд руб. Чистая прибыль за этот период составила 15,9 млрд руб., сократившись на 37%. В отчете увеличение выручки объясняется ростом объемов выпуска и реализации в масложировом бизнесе, а также динамикой цен на рынке свинины.

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA снизилась до 11% за девять месяцев 2024 года. В третьем квартале скорректированный показатель EBITDA снизился на 29%, до 10,6 млрд руб. Чистый долг ГК «Русагро» на 30 сентября составил 50 млрд руб., что на 25% меньше, чем в конце декабря 2023 года.

По итогам 2023 года выручка «Русагро» выросла на 15%, до 277,3 млрд руб., чистая прибыль увеличилась более чем в семь раз, до 48,7 млрд руб. В июле правительство внесло «Русагро» в перечень экономически значимых организаций. Это в том числе позволяет через суд исключать из владения иностранных участников из «недружественных» стран. В сентябре акционеры «Русагро» не одобрили перерегистрацию в России.

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