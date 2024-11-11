В Татарстане планируют производить текстолитовые платы

В Татарстане планируется запустить производство текстолитовых плат, в настоящее время они поставляются из-за границы. Об этом в интервью РБК Татарстан сообщил заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер.

При поддержке министерства цифрового развития региона планируется реализация проекта по производству текстолитовых плат, в который могут быть вовлечены китайские партнеры.

Герман Лернер подчеркнул важность обмена технологиями и последующего развития, указав на опыт Китая, который использовал советскую технику для реинжиниринга и создания аналогичной продукции.

Влас Северин