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В Крыму установят еще 150 устройств для экстренного оповещения жителей

До конца 2024 года в Крыму планируют установить более 150 дополнительных точек экстренного оповещения. Общее количество объектов достигнет 762, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По его словам, сегодня на полуострове уже функционируют основной и резервный центры управления системой, а также 25 муниципальных пунктов управления. Кроме того, в 383 населенных пунктах республики установили 609 устройств с громкоговорителями.

По завершении проекта охват системы составит более 84% населения Крыма. На модернизацию системы в 2024 году из республиканского бюджета выделено более 11 млн руб., а в 2025 году финансирование увеличится до 48,8 млн руб.

Решение о модернизации системы приняли в связи с усилением мер безопасности из-за участившихся ракетных обстрелов.

Фил Златов

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