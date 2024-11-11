В Крыму установят еще 150 устройств для экстренного оповещения жителей

До конца 2024 года в Крыму планируют установить более 150 дополнительных точек экстренного оповещения. Общее количество объектов достигнет 762, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По его словам, сегодня на полуострове уже функционируют основной и резервный центры управления системой, а также 25 муниципальных пунктов управления. Кроме того, в 383 населенных пунктах республики установили 609 устройств с громкоговорителями.

По завершении проекта охват системы составит более 84% населения Крыма. На модернизацию системы в 2024 году из республиканского бюджета выделено более 11 млн руб., а в 2025 году финансирование увеличится до 48,8 млн руб.

Решение о модернизации системы приняли в связи с усилением мер безопасности из-за участившихся ракетных обстрелов.

Фил Златов