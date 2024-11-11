Приговор гражданки РФ и США Ксении Карелиной вступил в законную силу

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге признал законным приговор гражданки РФ и США Ксении Карелиной, которую в августе приговорили к 12 годам колонии и 300 тыс. руб. штрафа за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Карелина

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ксения Карелина

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в законную силу»,— сказано в сообщении.

15 августа Ксения Карелина была признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По данным следствия, осужденная, проживая в США, после начала специальной военной операции в феврале 2022 года собирала деньги на нужды одного из украинских фондов. Адвокат девушки Михаил Мушаилов заявил, что планирует добиваться ее обмена и возвращения на территорию США.

Полина Хабарова