Ксения Карелина обжаловала приговор свердловского суда по делу о госизмене

Защита гражданки России и США Ксении Карелиной обжаловала приговор, вынесенный Свердловским областным судом, сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Карелина во время заседания суда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ксения Карелина во время заседания суда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Апелляционная жалоба от адвоката поступила в суд 16 августа. Напомним, 15 августа суд приговорил Ксению Карелину к 12 годам колонии и 300 тыс. руб. штрафа. Ее признали виновной в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Гособвинение в ходе прений запрашивало 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 тыс. руб.

Следствие утверждает, что осужденная, проживая в США, после начала специальной военной операции в феврале 2022 года собирала деньги на нужды одного из украинских фондов. Адвокат девушки Михаил Мушаилов заявил, что планирует добиваться ее обмена и возвращения на территорию США.

Анна Капустина

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