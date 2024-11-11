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«Россети Тюмень» подготовили парк спецтехники к зиме

«Россети Тюмень» завершили подготовку своего автопарка к зимней эксплуатации. Сезонное обслуживание прошли 1158 единиц техники, задействованной в обеспечении надежного электроснабжения бытовых и промышленных потребителей из Тюменского макрорегиона.

Для северных регионов характерна суровая и продолжительная зима: температура воздуха здесь может опускаться до минус 60 градусов. В рамках подготовки к холодам энергетики проверили в автомобилях работоспособность отопительных систем, целостность запорных устройств и уплотнителей кузовов, а также систем подогрева двигателей.

Энергокомпания также уделяет особое внимание подготовке персонала, работающего с автотехникой. Работники компании регулярно проходят инструктажи и совершенствуют свое мастерство на специальных курсах. Только в 2024 году обучение зимнему контраварийному и защитному вождению прошли 84 водителя.

Электросетевой комплекс «Россети Тюмень» расположен на площади почти 1,5 миллиона квадратных километров: от Северного Ледовитого океана до границы с Казахстаном. Своевременная и качественная подготовка транспорта к зиме позволит компании эффективно решать задачи по обеспечению надежного электроснабжения трех регионов России.

АО «Россети Тюмень»

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