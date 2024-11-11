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Коммерсантъ FM
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В Уфе начались слушания по хищениям в «Башкиравтодоре»

Кировский райсуд Уфы начал рассматривать уголовное дело в отношении гендиректора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова, экс-гендиректора и владельца ООО «Киви» Ирека Шарипова и главного инженера ООО «Баштранслогистик» Рината Мардисламова. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Иреку Шарипову также вменяются отмывание похищенных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ) и взятка в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Фото: Башкиравтодор

Фото: Башкиравтодор

Как прозвучало в суде, подсудимые Юланов и Шарипов, а также заместитель последнего Ришат Самматов (уголовное дело выделено в отдельное производство) похитили 153,8 млн руб., выделенных на реконструкцию трассы Бирск—Тастуба—Сатка в Башкирии и улицы Пугачева в Уфе (генподрядчик — «Башкиравтодор»). Ринат Мардисламов, фактически подчинявшийся Иреку Шарипову и Ришату Самматову, подготовил подложные товарно-транспортные накладные и путевые листы. По ним «Киви» и «Баштранслогистик» якобы предоставляли «Башкиравтодору» грузовики для перевозки стройматериалов.

Для легализации средств Ирек Шарипов под видом инвестиций перечислил 175,3 млн руб. в ООО «Родной дом», но затем потребовал от руководства фирмы вернуть 132,3 млн руб. наличными, рассказал в зале заседаний представитель обвинения.

Ко всему прочему в мае 2022 года Ирек Шарипов, по мнению следствия, передал 5 млн руб. министру транспорта Башкирии, члену совета директоров АО «Башкиравтодор» Александру Клебанову (находится под следствием по делу о получении взятки). Взамен министр пообещал, что «Киви» в первую очередь получит расчеты по контрактам. Долг «Башкиравтодора» перед подрядчиками тогда превышал 5 млрд руб. Ильдар Юланов и Ирек Шарипов, в отличие от Рината Мардисламова, не признали вину. Следующее заседание по делу назначено на 27 ноября.

О том, почему акционеров и топ-менеджеров «Башкиравтодора» хотят привлечь к субсидиарной ответственности, читайте в материале «Плата за молчание».

Идэль Гумеров, Уфа

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