Жители Кубани с начала года заключили соцконтракты на 1,2 млрд рублей

С начала года жители Краснодарского края заключили почти 7 тыс. социальных контрактов на 1,2 млрд руб. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев, средства кубанцы направляют на открытие и развитие бизнеса, преодоление трудной жизненной ситуации, поиск работы и переобучение новым профессиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

С начала 2024 года на Кубани появилось почти 2,5 тыс. новых предпринимателей и самозанятых. Также агропромышленный комплекс увеличился на 655 личных подсобных хозяйств.

«Важно, что бизнес, открытый с помощью соцконтракта, востребован на рынке товаров и услуг и ориентирован на массового потребителя — будь то швейная мастерская, станция техобслуживания автомобилей, парикмахерская или фермерское хозяйство»,— написал губернатор.

Татьяна Ручкина