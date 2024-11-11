Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители Кубани с начала года заключили соцконтракты на 1,2 млрд рублей

С начала года жители Краснодарского края заключили почти 7 тыс. социальных контрактов на 1,2 млрд руб. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев, средства кубанцы направляют на открытие и развитие бизнеса, преодоление трудной жизненной ситуации, поиск работы и переобучение новым профессиям.

Фото: perfectstock.ru

Фото: perfectstock.ru

С начала 2024 года на Кубани появилось почти 2,5 тыс. новых предпринимателей и самозанятых. Также агропромышленный комплекс увеличился на 655 личных подсобных хозяйств.

«Важно, что бизнес, открытый с помощью соцконтракта, востребован на рынке товаров и услуг и ориентирован на массового потребителя — будь то швейная мастерская, станция техобслуживания автомобилей, парикмахерская или фермерское хозяйство»,— написал губернатор.

Татьяна Ручкина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...