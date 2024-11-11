Жители Кубани с начала года заключили соцконтракты на 1,2 млрд рублей
С начала года жители Краснодарского края заключили почти 7 тыс. социальных контрактов на 1,2 млрд руб. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев, средства кубанцы направляют на открытие и развитие бизнеса, преодоление трудной жизненной ситуации, поиск работы и переобучение новым профессиям.
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С начала 2024 года на Кубани появилось почти 2,5 тыс. новых предпринимателей и самозанятых. Также агропромышленный комплекс увеличился на 655 личных подсобных хозяйств.
«Важно, что бизнес, открытый с помощью соцконтракта, востребован на рынке товаров и услуг и ориентирован на массового потребителя — будь то швейная мастерская, станция техобслуживания автомобилей, парикмахерская или фермерское хозяйство»,— написал губернатор.