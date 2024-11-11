Туроператоры отмечают рост спроса на туры в санатории Сочи на Новый год

На Новый год вырос спрос на туры в санатории Сочи и Кавминвод. Эксперты фиксируют повышенный интерес туристов – в среднем на 5-15% в сравнении с 2023 годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Наиболее активную динамику в этом сегменте отдыха на зимние праздники показывают Кавминводы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Новогодние каникулы больше россиян намерены провести с пользой для здоровья. Спрос на туры в санатории Сочи, Кавказских Минеральных Вод <...> в новогодний период, в зависимости от направления, в среднем на 5-15% выше, чем в прошлом году. <...> По оценкам экспертов, более активную динамику в санаторном сегменте в зимние праздники – от 10 до 15% - показывают Кавминвод», – передает АТОР.

Уточняется, что курорты Кавминвод традиционно являются лидерами по спросу на оздоровительный отдых. В то же время интерес к сочинским санаториям остается ниже ожидаемого. Эксперты связывают это с высокими ценами на авиабилеты. С 28 декабря по 4 января из Москвы в Сочи в обе стороны перелет стоит от 33 тыс. руб. с человека (включая багаж). Также, заявили в АТОР, спрос снижен из-за того, что не все сочинские объекты определились с праздничной программой, меню и ценами на новогодние банкеты.

«Ъ-Сочи» писал, что Москва является самым популярным направлением среди пассажиров, вылетающих из Сочи. За 10 месяцев им воспользовались более 4 млн пассажиров.

Вячеслав Рыжков