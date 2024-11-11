В Саратове отменена воздушная тревога

Саратовская область: угроза атаки БПЛА снята, аэропорт «Гагарин» работает в штатном режиме. В Саратовской области снята угроза атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Роман Бусаргин.

Глава области выразил благодарность военным за обеспечение безопасности жителей региона. «Все экстренные службы возвращаются к работе в штатном режиме»,— написал чиновник.

Пресс-служба саратовского аэропорта «Гагарин» подтвердила, что инфраструктурный объект снова работает в штатном режиме. Напомним, о возможной атаке БПЛА глава области сообщил утром 11 ноября. В тот же день в аэропорту «Гагарин» были введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Никита Маркелов