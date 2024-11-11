Жители ЯНАО ежемесячно тратят около 32% заработка на ипотечный платеж

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) средний размер ежемесячного платежа по ипотеке составляет 87,4 тыс. руб. По данным аналитиков «РИА Новости», в среднем размер кредита в регионе, который занял третье место в рейтинге, составляет 4,1 млн руб. Два работающих человека в месяц тратят около 32,1% заработка на эти цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) находится на пятой строчке в рейтинге, там средний размер платежа по ипотеке составляет 76,3 тыс. руб. Два работающих жителя Югры ежемесячно тратят около 37,5% заработка. Средний размер кредита — 3,6 млн руб.

В Свердловской области средний размер ежемесячного платежа по ипотеке составляет 66,3 тыс. руб. В Тюменской области — около 67,2 тыс. руб.

Полина Хабарова