Средний платеж по ипотеке в Свердловской области составляет 66,3 тысяч рублей

В Свердловской области средний размер ежемесячного платежа по ипотеке составляет 66,3 тыс. руб. Как следует из данных аналитиков «РИА Новости» , в среднем два работающих человека тратят на ипотечный платеж 52% ежемесячного заработка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средний размер ипотечного кредита в регионе составляет 3,1 млн руб. В рейтинге Свердловская область занимает 21 место. Соседняя Тюменская область находится на 18 строчке, средний размер кредита там составляет 3,2 млн руб. На платеж по ипотеке два работающих тюменца тратят около 67,2 тыс. руб. (49,5% от заработка).

Полина Хабарова