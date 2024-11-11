В Челябинской области почти на треть сократилась выдача ипотеки

За девять месяцев 2024 года в Челябинской области было выдано 32,1 тыс. ипотечных кредитов. Это на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выданных займов на покупку жилья сократился на 28%, до 85,3 млрд руб. Информация опубликована на официальном сайте Банка России.

В сентябре банки выдали жителям региона 2964 ипотечных кредитов на сумму 8,25 млрд руб. По сравнению с августом это на 5,7% меньше по количеству, но почти на 2% больше по объему. В сравнении с сентябрем 2023 года выдача ипотек и по объему, и по количеству упала в 2,5 раза. Год назад сентябрь стал рекордным месяцем на рынке этого вида кредитования.

Общий объем задолженности жителей Челябинской области по ипотечным займам на 1 октября составлял почти 375 млрд руб. За год показатель вырос на 13,3% или 50,5 млрд руб. Просроченная задолженность составила 1,4 млрд руб., год назад был 1 млрд.

По данным Центробанка, за девять месяцев года средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту в Челябинской области составляла 9,58%, в сентябре — 10,31% (8,43% в сентябре 2023 года).