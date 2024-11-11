Жителя Адыгеи обвиняют в убийстве знакомого в День народного единства

Жителю Адыгеи предъявили обвинение в убийстве знакомого в День народного единства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Неделю назад обвиняемый приехал в гости к знакомому в станицу Севастопольская. Они пили алкоголь, и между ними началась ссора. Гость много раз ударил топором по голове и телу хозяина дома. От полученных ран потерпевший скончался. Напавший скрылся с места преступления.

Позже его задержали. В Следственном отделе по Майкопскому району расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемому предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина