Производитель Барби извинился за ссылку на порносайт на упаковке кукол

Производитель кукол Барби американская компания Mattel принесла извинения за ошибку в адресе веб-сайта, напечатанном на упаковке недавно выпущенных кукол серии Wicked. Вместо нужного веб-адреса на коробках была напечатана ссылка на порносайт. В Mattel заявили, что «принимают немедленные меры по исправлению ошибки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mattel Фото: Mattel

Коллекция кукол была посвящена экранизации мюзикла «Злая» (Wicked), главные роли в котором исполнили Ариана Гранде и Синтия Эриво. Пользователи соцсети X массово сообщили, что вместо ссылки на сайт экранизации мюзикла (WickedMovie.com) на упаковках кукол напечатана ссылка на порносайт.

«Мы глубоко сожалеем об этой досадной ошибке и принимаем немедленные меры для ее исправления. Родителей информируют, что этот неправильно напечатанный веб-сайт не подходит для детей»,— говорится в заявлении Mattel, присланном в редакцию CNN.

Тем, кто уже купил кукол, Mattel посоветовала выбросить упаковку или скрыть напечатанную на ней ссылку.