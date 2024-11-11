Для перевозки инвалидов в Курганской области закупят машины на 74,7 млн рублей

Департамент социальной политики Курганской области заключил договор о поставке машин для перевозки инвалидов-колясочников с нижегородским ООО «Сограндис». На приобретение спецтраспорта из регионального бюджета направят 74,7 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Поставщику необходимо передать области 16 автомобилей средней стоимостью 4,6 млн руб. Машины должны быть оснащены ручным управлением подъемником и креплением для кресла-коляски. Количество мест в салоне — шесть для пассажиров и два для маломобильных пассажиров. Транспорт необходимо доставить до конца текущего года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сограндис» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2013 году. Директором является Сергей Носков. Компания занимается производством, продажей и техническим обслуживанием транспортных средств. С 2017 года поставляет машины скорой помощи в медучреждения страны. За это время организация заключила 829 госконтрактов на продажу подобных спецавтомобилей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе губернатор Вадим Шумков по просьбе руководителей социальных учреждений региона принял решение о закупке 16 спецавтомобилей для 2,8 тыс. проживающих в подобных организациях инвалидов и лежачих больных.

Виталина Ярховска