ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (СберСтрахование жизни)

Дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2023 год составил 287,6 млрд руб. (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2023 года — 694,5 млрд руб., страховые резервы — 511,7 млрд руб. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по «Эксперт РА» — ruAAA.