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Коммерсантъ FM
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Супруги-коллекционеры

Эдмонда Сафру увлекла коллекционированием его супруга Лили. Сафра был ее четвертым мужем. Они вступили в брак в 1976 году. К этому времени Лили уже была владелицей коллекции живописи, в которую входили работы Пауля Клее, Пабло Пикассо и Винсента Ван Гога.

В 1979 году Эдмонд Сафра купил две работы Марка Ротко, с которых началась его часть художественной коллекции.

Супруги были завсегдатаями аукционных домов и антикварных салонов. Они собирали картины, часы, ковры, столовое серебро, мебель. Лили была любительницей русского искусства XIX века (возможно, свою роль в этом играл тот факт, что ее предки по матери, Аните Нудельма де Кастро, были выходцами из Российской империи).

Самую крупную сумму за произведение искусства Лили Сафра заплатила, уже будучи вдовой. В феврале 2010 года она купила на лондонском аукционе Sotheby’s скульптуру Альберто Джакометти «Шагающий человек I», заплатив за нее рекордные для скульптур £65 млн ($104,3 млн).

Лили Сафра также владела большой коллекцией ювелирных украшений, часть которой была продана в 2012 году с аукциона Christie’s в Женеве, а полученные $38 млн были израсходованы на благотворительность.

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