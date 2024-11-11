Чистая прибыль Сбербанка за 10 месяцев выросла на 5,2%

Чистая прибыль ПАО «Сбербанк» (MOEX: SBER) за десять месяцев 2024 года выросла на 5,2% и составила 1,327 трлн руб., следует из отчетности организации по Российским стандартам бухгалтерского учета (есть у «Ъ»). Рентабельность капитала составила 23,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В октябре объем выдачи кредитов снизился на 16% по сравнению с сентябрем, общий рост розничного портфеля составил 0,8%. Снижение объема выдачи в Сбербанке связали с ростом ключевой ставки. 25 октября совет директоров Банка России поднял ее сразу на два процентных пункта — с 19% до 21%.

Чистые процентные доходы составили 2,134 млрд руб. (+13,2%) на фоне роста объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в октябре составил 2,6%. Чистые комиссионные доходы увеличились на 6,9% с начала года, в октябре — на 6,6%, до 615,2 млрд руб., за счет роста объемов эквайринга.

За октябрь розничный кредитный портфель вырос на 0,8%, с начала года — на 11,9%, до 17,4 трлн руб. В октябре частным клиентам было выдано 405 млрд руб. Портфель жилищных кредитов вырос на 7,7% с начала года, потребительских — на 6,2%. Портфель кредитных карт увеличился на 37,7% за десять месяцев, объем портфеля составил 2,2 трлн руб.

Прирост средств розничных и корпоративных клиентов составил 1,6% (до 109,7 млн человек) и 0,9% (до 3,2 млн компаний) соответственно, общий объем превысил 39 трлн руб. Число активных ежемесячных пользователей Сбербанка выросло до 83,3 млн — на 1,4% начала года. Число ежедневных — до 43,8 млн человек.

По итогам января—сентября текущего года чистая прибыль Сбербанка по МСФО увеличилась до 1,23 трлн руб. Относительно аналогичных девяти месяцев 2023 года показатель вырос на 6,8%. Рентабельность капитала за этот период превысила 25%.

О деятельности банка — в материале «Ъ» «Банки разместились на бирже».