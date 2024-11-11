На трассе М5 в Златоусте ограничено движение из-за ДТП

В Челябинской области на трассе М5 «Урал» в Златоустовском городском округе организовано движение автомобилей только по одной полосе. Причиной является ДТП с двумя фурами, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 11 ноября в 11 часов дня на 1716 км трассы М5. По предварительным данным, грузовик Mercedes-Benz Actros не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другой фурой Dong Feng. В результате водитель последней получил травмы и был госпитализирован.