Здание промышленного предприятия в Воронеже пострадало из-за атаки БПЛА

В Воронеже здание промышленного предприятия получило разрушения при падении обломков беспилотника. Пожара не последовало, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, всего утром над областью сбили пять БПЛА — ранее сообщалось о четырех. Несколько аппаратов уничтожили в районах области. Разрушений там не установлено.

Судя по сообщениям в Telegram-канале господина Гусева, с 3:57 до 10:09 в Воронежской области действовал режим опасности атаки дронов. В 10:21 он был объявлен снова.

По данным Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО ликвидировали над Черноземьем 13 беспилотников: 12 над Курской областью и один над Белгородской.

Алина Морозова