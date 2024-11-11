Кислородная станция ММК получила положительное заключение Росприроднадзора

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора во время внеплановой выездной проверки в отношении ПАО «ММК» оценило соответствие кислородной станции №5 с системой хранения и газификации жидкого кислорода проектной документации. Построенному объекту выдали положительное заключение, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Сотрудники Росприроднадзора также удостоверились в выполнении мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду на объекте. Однако было выявлено нарушение природоохранного законодательства со стороны застройщика АО «Прокатмонтаж». Материалы проверки направлены в Магнитогорскую природоохранную прокуратуру для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности.

Виталина Ярховска