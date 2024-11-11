В Саратовской области объявлена угроза БПЛА
В Саратовской области сегодня, 11 ноября, поступила информация об угрозе БПЛА, сообщает губернатор Роман Бусаргин.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — заявил глава региона.
В каком именно населенном пункте региона наблюдается угроза атаки БПЛА — не сообщается.
На прошлой неделе, 8 ноября, беспилотники атаковали Саратов. В результате ЧП выбило 13 стекол в подъездах дома на Санаторном проезде.