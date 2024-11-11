Зимний дизель на заправках «Башнефти» подорожал на 40 копеек

ООО «Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») обновило ценники на зимнее дизельное топливо. Теперь литр дизеля стоит 65,25 руб. за литр, что на 40 коп. выше предыдущей стоимости. С начала месяца «солярка» выросла в цене на 60 коп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На сегодняшний день бензин марки АИ-100 на заправках «Башнефти» стоит 79,75 руб. за литр, АИ-95 и АИ-95 «Евро 6» — по 55,75 руб., ATUM-95 и ATUM-95 «Евро 6» — по 56,80 руб., АИ-92 — 52,20 руб., ATUM-92 — 53,30 руб.

На заправках ЛУКОЙЛа бензин марки 100 ЭКТО, по данным официального мобильного приложения «АЗС Лукойл», продается в Уфе по цене 80,38 руб. за литр. Литр 95 ЭКТО стоит 58,57 руб., 95 «Евро» — 58,15 руб., 92 ЭКТО — 54,32 руб. Стоимость дизельного топлива ЭКТО составляет 66,71 руб. за литр.

Идэль Гумеров