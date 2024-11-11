Скелет человека с золотым кольцом на пальце нашли под Колтушами

Вечером 10 ноября под Колтушами в канаве у поворота на СНТ «Уткина заводь» нашли скелетированные останки человека, сообщает 78.ru. Прибывшие на место полицейские обнаружили брезентовую сумку темного цвета, в которой хранился труп.

На правой кисти покойника со светлыми волосами — золотое кольцо с камнями. Это единственная примета, так как из-за состояния тела пол и возраст установить не представляется возможным.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что труп 15-летнего «зацепера» нашли на железнодорожных путях на станции Зеленогорск. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Андрей Маркелов