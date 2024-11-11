На прошлой неделе в Свердловской области родился 621 ребенок

В Свердловской области за прошедшую неделю на свет появился 621 ребенок. Как сообщили в региональном минздраве, родились 300 девочек и 321 мальчик, из них шесть пар близнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Матерями в возрасте до 35 лет стали 439 женщин, еще 176 родили после 35 лет. Для двух жительниц региона это стали восьмые по счету роды, а для одной — девятые.

Напомним, в первой половине прошлого месяца, с 7 по 13 октября, на территории Свердловской области родилось 710 детей — 368 мальчиков и 342 девочки, среди них оказалось пять пар близнецов и тройня.

Ирина Пичурина