Сочи попал в топ-3 популярных направлений на новогодние праздники

Сочи занял третью строчку в рейтинге популярных российских направлений на новогодние праздники. Курорт выбирают 7% туристов, средняя продолжительность отдыха здесь составляет неделю, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Авиасейлс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Специалисты сервиса проанализировали бронирования пользователей и оказалось, что 64% проведут новогодние праздники в России. Самым популярным направлением оказалась Москва – столицу выбрали 19% туристов. Они проведут здесь в среднем шесть дней.

На второй строчке Санкт-Петербург, которому отдали предпочтение 13% путешественников. Здесь, как и в Сочи, туристы проведут в среднем неделю.

На четвертом месте Калининград – 5% туристов. Еще 4% выберут Минводы.

За границу решили отправиться на Новый год 36% россиян. Это на 10% больше, чем годом ранее. Лидер спроса – Ташкент, отели в котором забронировали 8% путешественников. Примерно столько же туристов выбрали Пхукет. Тройку лидеров среди зарубежных направлений замыкает Ереван – 5% броней. Столько же у Бангкока.

Вячеслав Рыжков