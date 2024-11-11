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Водитель Honda сбил жителя Ярославской области под Тосно

В восемь вечера 9 ноября 39-летний водитель Honda сбил жителя Ярославской области на 88-м км автодороги А-120, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. От полученных травм 44-летний мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что пешеход двигался по проезжей части в попутном направлении. По факту случившевшегося ведется проверка.

Последствия ДТП под Тосно, где водитель Honda сбил пешехода.

Последствия ДТП под Тосно, где водитель Honda сбил пешехода.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Последствия ДТП под Тосно, где водитель Honda сбил пешехода.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о ДТП с самосвалом на трассе «Парголово – Огоньки». Большегруз при развороте создал помеху двигающемуся позади Hyundai Starex. Удар был настолько сильным, что водитель и пассажирка легковушки скончались на месте происшествия.

Андрей Маркелов

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