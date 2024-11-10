Два человека погибли в аварии с самосвалом на трассе «Парголово – Огоньки»

Полиция проводит проверку по факту аварии с участием самосвала, унесшей жизни двух человек во Всеволожском районе Ленобласти. Как сообщили поздно вечером в региональном ГУ МВД, тяжелое ДТП произошло в 19:10 воскресенья, 10 ноября, на автодороге «Парголово – Огоньки».

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Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 22-летний водитель самосвала Shacman при выполнении разворота создал помеху двигавшейся позади иномарке Hyundai Starex. В результате столкновения водитель легковушки (мужчина, на вид 60-70 лет) и его пассажирка (женщина, на вид 60-70 лет) скончались на месте происшествия.

В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о смертельной аварии на 82 км внутреннего кольца КАД, где иномарка насмерть сбила мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

Андрей Цедрик