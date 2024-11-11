CNN: госслужащие США опасаются массовых чисток после избрания Трампа

Многие федеральные служащие США находятся в состоянии сильного стресса и готовятся к вероятной чистке в ведомствах после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, пишет CNN со ссылкой на анонимных американских чиновников.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп критиковал некоторых государственных служащих, называя их агентами «глубинного государства», отмечает CNN. Он также обещал восстановить действие указа 2020 года, известного как Приложение F (Schedule F). Документ давал президенту право на увольнение беспартийных федеральных служащих.

Бывший госслужащий Рональд Сандерс считает, что цель чисток — «создание пространства для размещения лоялистов» на государственных должностях. Господин Сандерс занимал пост главы Федерального совета по зарплатам (Federal Salary Council) во время первого президентского срока Дональда Трампа. Он подал в отставку в октябре 2020 года после принятия Приложения F.

Ожидается, что в дополнение к Приложению F новая администрация будет использовать несколько других тактик для сокращения федеральных служащих. Среди них CNN называет массовые переводы руководителей высшего звена и переезды штаб-квартир в другие места, что может побудить многих служащих уволиться. В предвыборном ролике 2023 года господин Трамп пообещал переместить «до 100 тыс. правительственных сотрудников» из Вашингтона, напоминает телеканал.

Руководство профсоюза EPA рассказало CNN, что его юристы готовят иски против Приложения F. При этом эксперты в разговоре с телеканалом отметили, что судебного разбирательства может быть недостаточно для предотвращения массовых увольнений. Правозащитные группы, которые боролись с повесткой Дональда Трампа в ходе первого срока, также ищут способы создать систему взаимодействия с госслужащими, подвергающимися незаконным действиям.

Выборы в США прошли 5 ноября. В течение следующих суток Дональд Трамп преодолел планку 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января 2025 года.

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