На трассе Екатеринбург — Курган ограничили движение из-за ремонта на путях

На 55 км трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган ввели реверсивное движение, это связано с аварийными работами на железнодорожных путях, сообщили во ФКУ «Уралуправтодор».

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Ограничения будут действовать 11 ноября с 10:00 до 17:00 рядом с поселком Марамзино — на время работ движение автомобилей будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков.

Напомним, в сентябре частично ограничивали движение из-за ремонта на трассах Пермь — Екатеринбург и М-5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу.

Ирина Пичурина