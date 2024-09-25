В среду на двух свердловских трассах ограничат движение на несколько часов

В Свердловской области 25 сентября на двух трассах частично ограничат движение из-за ремонта, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». Речь идет об участках дорог Пермь — Екатеринбург и М-5 «Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дорожные работы на двух участках будут вестить с 9:00 до 18:00. Возле поселка Решеты на 336 км трассы Пермь — Екатеринбург они будут проводиться на разделительной полосе, движение в стороны Перми будет осуществляться по одной полосе. На М-5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу проведут ремонт подпорных стен возле Сысерти на 146 км, а возле Арамили на 184-185 км будут вестить работы по устройству слоев износа с 9:00 до 20:00 — на этих участках движение в направлении Челябинска также будут осуществляться по одной полосе.

Напомним, на двух участках М-5 «Урал» движение в направлении Челябинска ограничивают в период с 19 по 30 сентября, однополосное движение также будет установлено на дороге с 180 по 181 км.

Ирина Пичурина