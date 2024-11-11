Суд оставил без движения иск «Арианта» к органам власти трех регионов

Арбитражный суд Челябинской области оставил без движения иск ООО «Группа компаний "Ариант"» к органам власти трех регионов России. Заявитель требует взыскать с них убытки в размере 1 млн руб. Информация об этом опубликована 9 ноября 2024 года в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 1 ноября. Согласно данным суда, ответчиками по делу являются министерства имущества Свердловской и Челябинской областей, а также комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса. «Ариант» заявляет об убытках, причиненных ему «незаконными действиями органов государственной власти».

В качестве оснований истец указывает на решения арбитражных судов Свердловской и Челябинской областей от февраля и апреля 2024 года, в рамках которых были удовлетворены требования Генеральной прокуратуры РФ о передаче государству акций АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы», а также о взыскании 105 млрд руб. с семей бывших владельцев промышленной группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова соответственно.