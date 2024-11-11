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В Чистопольском районе Татарстана в пожаре погибли 2 человека

В Чистопольском районе Татарстана в пожаре в частном жилом доме погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В ночь с 10 на 11 ноября поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Ишалькино на ул. Пионерская, д. 2.

Когда на место прибыло первое пожарное подразделение, одноэтажный дом горел по всей площади. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 144 квадратных метра.

В ходе разбора сгоревших конструкций обнаружили тело 67-летнего мужчины. После этого нашли еще одно тело, по предварительной информации, женщины. Ее личность устанавливается.

Причиной пожара считают неосторожность при курении.

Диана Соловьёва

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