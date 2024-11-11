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ЯНАО восстановил на Донбассе более 290 объектов

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) восстановил более 290 объектов, включая 200 многоквартирных домов на подшефной территории в Волновахском районе Донецкой Народной республики (ДНР), сообщили в полпредстве Уральского Федерального округа (УрФО).

Полпред УрФО Артем Жога (второй на фото) во время деловой поездки в Волноваху

Полпред УрФО Артем Жога (второй на фото) во время деловой поездки в Волноваху

Фото: полпредство УрФО

Полпред УрФО Артем Жога (второй на фото) во время деловой поездки в Волноваху

Фото: полпредство УрФО

Так, регион сделал ремонт и установил новое оборудование в больнице Волновахи, а также благоустроил территорию и передал новые автомобили для скорой помощи, построил здание МФЦ в виде чума и скульптуры белых медведей, восстановил Дом молодежи и школа искусств, на 70% готов строящийся спортивный комплекс «Северный характер». Кроме того, в этом году Ямал впервые выполнял дорожные работы в Волновахе — было отремонтировано 2 км дорог.

«Масштабы работ ЯНАО поистине безграничны. Об этом впервые узнал из доклада губернатора, когда посещал ЯНАО, но сейчас своими глазами увидел, какой большой вклад регион делает в восстановление Донбасса. Почти 3 тыс. семей из Волновахи живут в восстановленных домах»,— сказал полпред УрФО Артем Жога, посетивший объекты во время делового визита.

Напомним, в июле губернатор Ямала Дмитрий Артюхов с рабочим визитом прибыл в Волновахский район — на тот момент там было восстановлено 280 объектов. В частности, регион-шеф восстановил Волновахское профессионально-техническое училище, общежитие, управление социальной защиты населения, станцию переливания крови, городскую больницу, Свято-Духовский храм, Центральный стадион, молодежный центр.

Ирина Пичурина

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