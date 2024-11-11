Опыт ММК по развитию территории представлен на Русском экономическом форуме

Заместитель генерального директора ПАО «ММК» по социальным вопросам Алексей Жлоба принял участие в состоявшемся в Челябинске II Русском экономическом форуме, где поделился опытом Магнитогорского металлургического комбината по развитию территории присутствия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

В рамках панельной дискуссии «Пространственное развитие: от развития производств к росту качества жизни» Алексей Жлоба рассказал об активном участии Группы ММК в жизни местных сообществ и реализации социальных и благотворительных проектов, направленных на повышения качества жизни в регионе.

В частности, по словам Алексея Жлобы, большое внимание ММК уделяет поддержке общественных некоммерческих организаций, ветеранов и пенсионеров, реализации благотворительных инициатив, проектов строительства социальных и спортивных объектов, проведению крупных соревнований.

В качестве примера социальных проектов ММК Алексей Жлоба привел развитие Центральной клинической медико-санитарной части, где за последнее время открыто кардиологическое отделение и модернизировано урологическое отделение. При финансовой поддержке ММК в Магнитогорске появился центр для социальной адаптации и медицинского сопровождения детей, страдающих аутизмом. Силами компании в городе создается Академии хоккея с новой ледовой ареной и двумя тренировочными ледовыми площадками. Жилой корпус академии открыт в этом году. В разных районах Магнитогорска при участии ММК появляются хоккейные площадки с инфраструктурой и тренерским составом.

В числе других направлений социальной деятельности топ-менеджер ММК назвал поддержку образования на всех уровнях с упором на профориентацию, молодёжных инициатив, развитие промышленного и внутреннего туризма, санаторно-курортной инфраструктуры, содействие малому и среднему бизнесу.

Особое значение для территории присутствия ММК имеют вопросы экологии. По словам Алексея Жлобы, сегодня благодаря серьезным инвестициям компании в создание воздухоочистных сооружений, водоохранные мероприятия, переработку отходов, рекультивацию земель, озеленение и зарыбление акватории реки Урал удалось существенно улучшить экологическую ситуации в Магнитогорске.

Одним из ключевых проектов в этом плане стал недавний запуск современной коксовой батареи № 12, позволивший уже сегодня вывести из эксплуатации четыре устаревших агрегата. «Валовые выбросы Группы ММК в будущем году по отношению к 2017 году сократятся более чем на 41 тыс. тонн или 20,5%. Таким образом, Указ Президента России Владимира Владимировича Путина по сокращению выбросов не менее чем на 20% будет выполнен в полном объеме. В 2025 г. мы достигнем уровня КИЗА ниже 4 единиц, при плановом значении не более 5 единиц, и город Магнитогорск обретёт статус «Чистого города», - отметил спикер.

Отдельно Алексей Жлоба остановился на развитии городского курорта «Притяжение» - одного из крупнейших в стране проектов по формированию комфортной городской среды. Его инициатор и ключевой инвестор - председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Проект многофункционального паркового пространства на территории 400 гектаров реализуется уже несколько лет. В рамках первых трёх очередей построены и открыты для посещения десятки объектов, в том числе прогулочные и спортивные зоны, детские площадки с аттракционами, светомузыкальный фонтан, фудмолл, всесезонные трассы для горных лыж и тюбинга, озеро площадью 12 гектаров с каскадными водопадами и видовым мостом, 40 километров пешеходных дорожек и трасс для различных видов спорта. В парке проведено масштабное озеленение.

«За три года курорт посетило более 3 млн человек. В ближайших планах у нас - открытие летом 2025 года детского крытого центра развлечений. К концу 2025 года будет запущен термальный комплекс. Проектируется четырехзвездочный гостинично-деловой комплекс, стартовала проект строительства нового жилого района на 600 тыс. кв. м с социальной инфраструктурой», - подытожил представитель ММК.

Организаторами II Русского экономического форума выступили правительство Челябинской области, комиссия Государственного Совета РФ по направлению «Экономика и финансы», Общественная палата РФ и Всемирный Русский Народный Собор. Титульным партнером форума является ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

ПАО «ММК»