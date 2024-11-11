Управление МВД по Уфе возглавил Ильгиз Байсурин

Начальником управления МВД по Уфе назначен Ильгиз Байсурин, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Башкирии Александр Прядко.

С 2016 года управление МВД по Уфе возглавлял Виталий Дудко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ришат Маргулис, Коммерсантъ Фото: Ришат Маргулис, Коммерсантъ

Ильгиз Байсурин родился в 1981 году в Баймаке. В 2001 году он окончил Уфимский юридический институт МВД, получив специальность «юриспруденция». Работу в правоохранительных органах Ильгиз Байсурин начал с должности участкового милиции УВД Советского района Уфы.

Весной 2013 года он стал начальником уфимского отдела полиции №1, на следующий год — отдела полиции №2.

В июне 2018 года Ильгиз Байсурин назначен заместителем начальника УМВД России по Уфе.

Идэль Гумеров