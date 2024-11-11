Ямал и Югра вошли в пятерку регионов по доступности ипотеки

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) вошли в пятерку регионов России с самой доступной ипотекой. Они заняли третье и пятое места соответственно, следует из рейтинга «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, в ЯНАО соотношение платежа по ипотеке и средней зарплаты двух человек составило 32,1% при взносе в 87,4 тыс. руб. на жилье с кредитом в размере в среднем 4,1 млн руб., в ХМАО — 37,5% с платой в 76,3 тыс. руб. при кредите на 3,6 млн руб. Первые строчки рейтинга заняли Чукотский и Ненецкий автономные округа, на четвертом месте оказалась Магаданская область. «Почти все лидеры рейтинга — это северные и удаленные регионы. Их лидерство определяется тем, что из-за суровых климатических условий и специфики ведения в них бизнеса зарплаты во всех этих регионах заметно превосходят средние цифры для других субъектов Российской Федерации»,— отмечают эксперты.

Из других регионов Уральского Федерального округа (УрФО) на 18 месте оказалась Тюменская область, где соотношение платежа и средней зарплаты составило 49,5% — тюменцы платят по ипотеке 67,2 тыс. руб. на жилье со средним кредитом 3,2 млн руб. В Свердловской области соотношение составило 52% с платой в 66,3 тыс. руб. при кредите на 3,1 млн руб. — регион занял 21 строку рейтинга. Кроме того, Челябинская область оказалась на 13 месте, Курганская — на 25.

Напомним, в августе выдача ипотеки по всем льготным программам в Свердловской области сократилась почти в три раза по сравнению с августом 2023 года. Доля льготных программ в общем объеме выдачи ипотечных кредитов составила 53%, хотя до этого равнялась 80%.

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Ирина Пичурина