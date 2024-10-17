В Свердловской области выдача льготной ипотеки в августе сократилась в три раза

В августе выдача ипотеки по всем льготным программам в Свердловской области сократилась почти в три раза по сравнению с августом 2023 года. Доля льготных программ в общем объеме выдачи ипотечных кредитов составила 53%, хотя до этого равнялась 80%. Об этом сообщили в Уральском ГУ Банка России со ссылкой на доклад ЦБ «Региональная экономика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За август выдача ипотеки по льготным программам в Свердловской области сократилась почти в три раза по сравнению с 2023 годом

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ За август выдача ипотеки по льготным программам в Свердловской области сократилась почти в три раза по сравнению с 2023 годом

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметили в пресс-службе регионального отделения Банка России, относительно двух предыдущих месяцев в сентябре в Свердловской области снизились продажи жилья в строящихся домах. По словам участников рынка, наиболее всего уменьшился спрос на квартиры эконом- и комфорт-класса в новостройках. Отмечается, что покупатели стали чаще смотреть на варианты квартир, приобретаемые по семейной ипотеке, и квартиры с чистовой отделкой и мебелью.

«Основные причины снижения спроса на новое жилье – завершение безадресной программы льготной ипотеки, ужесточение условий семейной и ИТ-ипотеки и рост ставок по рыночным программам»,— уточнили в Уральском ГУ Банка России.

Всего в августе 2024 года банки Свердловской области выдали 3,6 тыс. ипотек, что на 55% ниже аналогичного периода прошлого года. Объем выданных ипотечных кредитов снизился за год почти в два раза — до 11,4 млрд руб.

Напомним, на форуме 100+ TechnoBuild, который проходил в Екатеринбурге с 1 по 4 октября, девелоперы и аналитики поспорили о возобновлении льготной ипотеки. Они ожидают, что продажи на рынке первичной недвижимости могут сократиться, а объемы строительства сохранятся.

Анастасия Таначева