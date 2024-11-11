На север и восток Свердловской области придут морозы до -23°

В Свердловской области в первой половине недели в некоторых районах ожидаются морозы до -23°, во второй по региону возможны оттепели, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В начале недели область будет расположена в холодной воздушной массе, но нельзя сказать, что в регионе ожидается значительное похолодание: температура будет близка к норме, по северу и востоку на 1-2 градуса ниже нее — в понедельник по области днем по области ожидается -3°..-8°. В ночь на среду в северных и восточных районах региона возможно кратковременное похолодание до -18°..-23°, однако во второй половине недели по Свердловской области возможны оттепели. Суммарное количество осадков в регионе за неделю в целом невелико, в пределах 5-10 мм.

В Екатеринбурге днем 11 ноября температура установится на уровне -4°..-6°, облачно с прояснениями, возможен небольшой снег, ветер западный, северо-западный, 4-9 м/с. Во вторник, 12 ноября, ночью ожидается -10°, днем -3°, в среду будет ночью -4°, днем -1°, в четверг — ночью -4°, днем -1°, в пятницу — ночью -2°, днем +1°. На выходных также ожидаются положительные значения температур: в субботу ночью температура будет до -2°, днем потеплеет до +2°, ночью воскресенья до -1°, днем до 0°.

Напомним, на прошедших выходных по территории Свердловской области с северо-запада на юго-восток двигался теплый атмосферный фронт со снегопадами и метелями, сохранялась ветреная погода с порывами около 15-20 м/с.

Ирина Пичурина