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Уральский Гидрометцентр: по региону движется теплый атмосферный фронт со снегом

По территории Свердловской области днем 9 ноября с северо-запада на юго-восток движется теплый атмосферный фронт со снегопадами и метелями, сообщили в Уральском Гидрометцентре.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным синоптиков, на 14:00 большая часть области находилась в теплом воздухе. На крайнем севере (Ивдель, Североуральск) температура повысилась до +4°, в Екатеринбурге в это время было -0,1°. В юго-восточных районах до конца дня ожидается оттепель. Ветер усилился в Екатеринбурге до 15 м/с, по области до 19 м/с, в горах севера (Кытлым, Качканар) до 20-21 м/с.

Ночью и днем 10 ноября в регионе сохранится ветреная погода (порывы ветра будут около 15-20 м/с). «Холодный участок фронтальной системы опустится на север области уже ночью, вызовет умеренные осадки в виде снега и понижение температуры от оттепели до -4...-9°. В центральной и южной части Свердловской области прохождение фронта придется на дневные часы 10 ноября, в течение дня температура понизится от около нулевых отметок до -5...-6°, ожидается снег (от небольшого до умеренного)»,– прокомментировали в Уральском Гидрометцентре.

11 ноября в Свердловской области ожидается умеренно морозная погода: ночью -7...-12°, днем температура составит -4...-9°, местами вероятен небольшой снег. Ветер стихнет до 6-11 м/с. В уральской столице температура ночью составит около -8°, ожидается небольшой снег, днем в Екатеринбурге будет -4...-6°, без существенных осадков.

Напомним, сегодня, 9 ноября свердловские инспекторы ГИБДД попросили водителей быть аккуратнее на дорогах из-за снегопадов в большей части региона. На дорогах фиксируют рыхлый снег, ледяной накат.

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