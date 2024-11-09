Водитель Great Wall насмерть сбил мужчину, перебегавшего КАД под Ломоносовом

Около трех ночи 9 ноября на 82 км внутреннего кольца КАД 49-летний водитель автомобиля Great Wall, двигаясь по второй полосе, сбил мужчину, переходившего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ДТП на КАД, где автомобиль Great Wall сбил мужчину, перебегавшего дорогу.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Последствия ДТП на КАД, где автомобиль Great Wall сбил мужчину, перебегавшего дорогу.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

От полученных травм пешеход, которому на вид около 30 лет, скончался на месте происшествия. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 35-летняя петербурженка за рулем Volvo сбила школьницу, выходившую из трамвая на улице Савушкина. В результате ДТП 14-летнюю девочку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Андрей Маркелов