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Петербургских водителей вновь предупредили о сильном тумане утром в понедельник

На территории Петербурга вновь ухудшатся погодные условия. Как сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 11 ноября, ночью и утром в городе местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Водителей попросили быть максимально внимательными за рулем во избежание случаев возникновения ДТП. Также предельную осторожность необходимо соблюдать пешеходам.

Напомним, что накануне утром в Петербурге также наблюдался туман из-за прихода холодного атмосферного фронта и понижения температуры воздуха.

Андрей Цедрик

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