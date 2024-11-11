Петербургских водителей вновь предупредили о сильном тумане утром в понедельник

На территории Петербурга вновь ухудшатся погодные условия. Как сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 11 ноября, ночью и утром в городе местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Водителей попросили быть максимально внимательными за рулем во избежание случаев возникновения ДТП. Также предельную осторожность необходимо соблюдать пешеходам.

Напомним, что накануне утром в Петербурге также наблюдался туман из-за прихода холодного атмосферного фронта и понижения температуры воздуха.

Андрей Цедрик