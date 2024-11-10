Петербургских водителей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей и гостей города об очередных ухудшениях погодных условий. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», утром 10 ноября в Петербурге местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Рудик, Коммерсантъ Фото: Степан Рудик, Коммерсантъ

Водителей просят проявлять особую осторожности из-за плохой видимости во избежание рисков возникновения ДТП. Также бдительность рекомендуется соблюдать пешеходам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне погоду в Петербург формировал гребень антициклона, заполненный хорошо прогретым атлантическим воздухом. Вечером в субботу в город пришел холодный атмосферный фронт, который начал процессы понижения температуры. Утром в воскресенье столбик термометра показывал лишь 1-3 градуса тепла.

Андрей Цедрик