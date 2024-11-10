В Тукаевском районе столкнулись «Лада» и «Омода», пострадали 2 детей

В Тукаевском районе Татарстана столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Омода». Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

ДТП произошло 10 ноября около 18:00 рядом с садовым товариществом «Солнечное». По предварительной информации, в результате столкновения пострадали водитель и пассажиры «Омоды». Среди них есть двое детей около 1 года и 4 лет.

В ДТП также пострадал водитель «Лады». Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медпомощь.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Организована проверка, обстоятельства ДТП выясняются.

Прокуратура Татарстана рекомендует водителям быть внимательными на дорогах, особенно в условиях ухудшающейся погоды.

Диана Соловьёва