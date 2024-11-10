В Татарстане построят 34 фельдшерско-акушерских пункта за 329,5 млн рублей

На территории Татарстана появятся 34 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), их строительство обойдется в 329,5 млн рублей. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Цена строительства одного ФАП составляет сумму от 8,7 млн руб. до 12,4 млн руб. Дороже всего строительство пунктов (по 12,4 млн руб.) обойдется в Чистопольском, Альметьевском и Менделеевских районах. ФАПы почти за 8,7 млн руб. установят в Балтасинском, Азнакаевском, Высокогорском, Лаишевском, Мамадышском и др. районах.

Заказчиком строительных работ выступает Главинвестстрой Татарстана. Денежные средства выделят из федерального бюджета и бюджета республики. Объекты должны сдать до 1 декабря 2025 года.

Ранее в двух районах Татарстана открыли ФАПы, построенные по нацпроекту «Здравоохранение».

Диана Соловьёва