Казанская команда «Стрела-Ак Барс» победила в чемпионате России по регби-7. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Регби-7 — очень непростой турнир, особенно учитывая то, что многие игроки из этого состава провели полный сезон в классическом регби. Ментально для ребят непросто показать свою лучшую игру в конце сезона, и тренерский штаб справился с тем, чтобы парни подошли к решающим турам максимально свежими», — рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нил.

Заключительный тур Чемпионата России по регби-7 проходил в Сочи. Казанская команда победила в финальной игре и выиграла в общем зачете. В финале соревнований «Стрела-Ак Барс» одержала победу над «Динамо» со счетом 15:12.

Ранее казанская команда по регби впервые играла в финале PARI Чемпионата России по регби и завоевала на нем второе место.

Диана Соловьёва