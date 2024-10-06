«Стрела-Ак Барс» завоевала серебро в чемпионате России по регби

Казанский клуб «Стрела-Ак Барс» впервые играл в финале PARI Чемпионата России по регби и завоевал серебро. Команда проиграла в игре против «Енисей-СТМ» со счетом 11:12. Об этом рассказали в пресс-службе «Стрелы-Ак Барс».

«Эмоций сейчас настолько много, что ты не понимаешь, каких больше — хороших или плохих, чего больше — обиды и грусти или радости от первых медалей. Это серебро с золотым отливом, интересная игра»,— рассказал нападающий «Стрелы-Ак Барс» Алексей Бурдин.

Главный тренер казанской команды ДжейПи Нил сообщил, что игра против «Енисея-СТМ» могла развернуться в любую сторону. По его мнению, у «Стрелы-Ак Барс» было два удара по воротам и две попытки, которые могли помочь им выиграть. Главный тренер пообещал, что это был не последний финал чемпионата для сборной Казани.

«Стрела-Ак Барс» поблагодарила своих болельщиков за поддержку. Лучшим игроком команды по версии подписчиков стал намибийский игрок Йоханнес Тромп.

Команда «Енисей-СТМ» из Красноярска стала чемпионом России по регби в 13-й раз.

Диана Соловьёва